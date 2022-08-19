شكرا لقرائتكم خبر عن مهام صندوق دعم السياحة والآثار × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 19 لسنة 2022 حول إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار حتى عام 2022، على بعض المهام التى تؤول للصندوق، الذى يكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، من أجل دعم القطاع السياحي واتخاذ العديد من القرارات الهامة.

ونص القانون على أن يتولى صندوق دعم السياحة والأثار، المهام التالية:

1 - وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .

3 - وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي

5 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .

6 - قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

7 - الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

8 - النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاص الصندوق .