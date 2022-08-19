شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تعقد دورة تدريبية للمسئولين الإعلاميين بهيئة "تعليم الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع المركز الاعلامي في التنسيقية، تدريب إعلامي مكثف للمسئولين الإعلاميين ومسئول العلاقات العامة بديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار.

يأتي التدريب، في إطار التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهيئة تعليم الكبار، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام من الثلاثاء 16 أغسطس وحتى الخميس 18 أغسطس.

بدأ التدريب بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة للدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها بالتعريف بالتنسيقية.

وشمل البرنامج التدريبي 5 محاضرات تم إعدادها من خلال نادي مدربي التنسيقية، والقى المحاضرة الأولى عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد، تحت عنوان "فن التصوير".

وفي اليوم التالي للتدريب، عقد محاضرتين الأولى بعنوان" كتابة الاسكريبت والعنوان" وألقاها مصطفى مسلم، والثانية بعنوان" السوشيال ميديا"، وألقاها عماد رؤوف.

وفي اليوم الثالث والأخير، تم عمل محاضرتين الأولى"كتابة المقال والأخبار والكابشن لمحمد عبد الباقي، والثانية بعنوان " التعامل مع الإعلام" وألقتها النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وعقب انتهاء البرنامج، كرمت الهيئة العامة لتعليم الكبار كافة أعضاء التنسيقية القائمين على التدريب، وفي مقدمتهم سها سعيد، أمين سر التنسيقية، ومنحهم الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة شهادات تقدير، تعبيرا عن تقديرهم وتثمينهم للدور الذي لعبته التنسيقية في هذا التدريب.