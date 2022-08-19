توقعات بانخفاض عدد الراغبين في العمرة عبر الشركات السياحية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه يتوقع انخفاض عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة عبر الشركات السياحية عقب إعلان المملكة السماح لجميع التأشيرات بأداء العمرة لعام 1444 هجرية.

يأتي ذلك عقب اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج منها.

وقال حنفي لمصراوي، إن أي مواطن مصري توجه إلى الأراضي المقدسة في زيارة عائلية أو عمل أو سياحة يمكنه أداء العمرة دون أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح حنفي في تصريحات له، أن الزائر يحق له أن يعتمر ويصلي في الروضة الشريفة، لكن بضوابط معينة أبرزها: حمل المسافر شهادة تفيد حصوله على اللقاحات التى تحددها المملكة.

وأشار إلى أن السيدات الأقل من 45 عاما لا يحتاجون إلى محرم عند الذهاب لأداء العمرة، إضافة إلى الأطفال من عمر عام يمكنهم أداء العمرة رفقة أسرهم، موضحا أن عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة عبر الشركات السياحية سينخفض.

وتابع حنفي: يمكن الحجز يكون عبر تطبيق "توكلنا واعتمرنا" لمعرفة الموعد قبل أداء العمرة وزيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من دول العالم بأداء العمرة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

وتشمل التأشيرات المسموح لها بالعمرة وفقا لوزارة الحج السعودية على النحو التالي:

1- السماح لحاملي تأشيرات السياحة بأداء العمرة.

2- السماح لحاملي تأشيرات الزيارة بالعمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.

3- السماح لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالعمرة.

4- السماح لحاملي تأشيرة المملكة المتحدة "بريطانيا" بأداء العمرة.

5- السماح لحاملي تأشيرة دول الشنجن بأداء العمرة.

6- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية بأداء العمرة.

7- السماح لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية بأداء العمرة.

8- التأشيرة عند الوصول إلى أحد مطارات المملكة دون الحاجة للتقديم المسبق.

9- التأشيرة الإلكترونية من خلال التقديم أونلاين عبر الموقع الإلكتروني.

10- التأشيرة عن طريق السفارة السعودية في جميع البلدان.

جدير بالذكر، أن رحلات العمرة لهذا الموسم، تبدأ في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

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