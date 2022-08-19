مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي علي:

لقى طفلان مصرعهما غرقا في مياه النيل، بالقرب من طراد النيل بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بمصرع طفلين غرقا، أثناء استحمامهما في مياه النيل بالقرب من طراد النيل بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

انتقلت قوة من الإنقاذ النهرى على رأس سيارتي إسعاف إلى موقع الغرق، وجرى انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي والصيادين، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.

استقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام جثتي «محمد أسامة حسن عيد» 14 عامًا، و«علي عاصم عبدالوهاب»، 13 عامًا، وحررت المحاضر اللازمة للعرض على جهات التحقيق المختصة.