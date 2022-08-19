رئيس جامعة أسوان: إقبال كبير لطلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن اليوم الأول فى تنسيق طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة بمعامل التنسيق بجامعة أسوان شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وأضاف أن معامل الجامعة الـ3 بمركز المعلومات بالحرم الجامعي بصحاري، ومعامل كلية الهندسة في أبو الريش، ومعمل بكلية التربية أمام مستشفى الحميات، مستمرة في عملها حتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة 60%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.5%.

وتابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية، مؤكدا على أن جميع المعامل المخصصة لأعمال التنسيق جرى تجهيزها على أكمل وجه.

وأوضح أنه جرى تخصيص أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت فائق السرعة لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مضيفًا أن المعامل يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع توفير مدخل البرامج الإلكترونية من العاملين بمركز المعلومات بالجامعة.