بعد محاولة فاشلة قبل 5 أشهر.. فتاة تنهي حياتها بمادة سامة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لفظت فتاة مقيمة بمحافظة القليوبية، أنفاسها الأخيرة، بعدما أقدمت على إنهاء حياتها عن طريق تناولها مادة سامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مدير أمن القليوبية، يفيد بوجود فتاة تدعى "ع.أ"، تبلغ من العمر 26 عامًا لقيت مصرعها نتيجة لتناولها مادة سامة، وجرى نقلها إلى المستشفى العام لكنها كانت فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى بسبب تناولها كمية كبيرة من مادة سامة أودت بحياتها في الحال.

كشفت التحريات الأولية ان المجني عليها حاولت الانتحار منذ خمس شهور وجرى إنقاذها من قبل سيدة تسكن بجوارها.

وجرى تحرير المحضر اللازم من قبل الأجهزة الأمنية في القليوبية بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في هذه الواقعة لكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.