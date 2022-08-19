الخارجية: البريد المصري يُطلق طابعًا بمُناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات بين مصر والهند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية أن البريد المصري أطلق اليوم /الخميس/ طابعًا تذكاريًا احتفالًا بمرور 75 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، وهو التاريخ الذي اعترفت فيه مصر باستقلال الهند في عام 1947 بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الهند استقلالها رسميًا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أنه لطالما كانت الدولتان عبر العصور ترتبطان بروابط تاريخية عريقة على كافة الأصعدة بفضل الروابط التجارية التي جمعت الحضارتين العظيمتين الكائنتين على ضفاف نهر النيل ونهر إندوس.

وأصبحت الدولتان أكثر ارتباطًا في العصر الحديث ولا سيما في خمسينيات القرن العشرين حيث قامتا بالتوقيع على معاهدة صداقة في عام 1955.

وأشارت الوزارة الى انه في الأعوام القليلة المُنصرمة، ازدادت العلاقات الثنائية قوةً حيث تم تبادل اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين، وأسهمت العلاقات الاقتصادية والتجارية المُتنامية بين البلدين في تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية بينهما مع سعيهما الحثيث للمزيد من الترابط لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين العريقين.