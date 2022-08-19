شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: تطوير جزيرة الوراق هدفه مواجهة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن خطة تطوير جزيرة الوراق هى خطة كبيرة لمواجهة العشوائيات، مؤكدا أن الحكومة تعطى تعويضات مالية وسكن وأراضى.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز فى مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن على أهالى الجزيرة أن يعيشوا فى مكان آدمى بما يليق بالدولة المصرية والشكل العام، وأى خطوة تخطوها الدولة للقضاء على العشوائيات مهمة جدا على المستوى الإجتماعى والإقتصادى.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما رأيناه فى الأسمرات والبشاير يوضح أن الأهالى خرجوا من القبور وعاشوا فى أماكن أكثر أمانا، وهذه خطوة بالنسبة للمواطن جميلة جدا على المستوى الأمنى والإجتماعى، فضلا عن صرف التعويضات التى ترضى الجميع.

وأشار إلى أن كل التجارب السابقة كانت فى صالح المواطن، فيجب على الأهالى أن يتعاونوا مع الحكومة فى هذا الأمر لحل مشكلة العشوائيات فى مصر.