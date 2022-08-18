شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب لا تأتي فرادي.. أزمة جديدة فى صفوف اليونايتد بسبب مدافع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الفرنسي رافاييل فاران أظهر حزنه عن المستوي الذي ظهر عليه اليونايتد فى الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق أول جولتين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي فى بداية كارثية للفريق.

وأوضح أنه أتي للفريق من أجل طموح جديد وتطلعات كبيرة، مع هذا الفريق صاحب التاريخ الكبير، إلا أن مستوي الفريق الحالي لن يكون مناسبًا لتطلعاته فى الوقت الحالي، بعدما خرج الفريق من المشاركة فى دوري الأبطال وتذيل جدول البيرميرليج مع بداية الموسم الحالي.



كيف يري فاران الخطوة القادمة بعد إبتعاده عن الفريق

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب عن غضبه من عدم مشاركته مع الفريق فى الوقت الحالي، وإبتعاده عن تشكيل الفريق وحسابات المدرب الهولندي تين هاج، رغم أنه جاهز من الناحية الطبية، ولا يوجد مبرر يدعم موقف المدرب إتجاهه.

وأضاف أن الفريق يعاني من مشاكل دفاعية كبيرة وهو ما ظهرت على الفريق فى الفترة الأخيرة، لا سيما أت الفريق إستقبل أكثر من 5 أهداف فى مباراتين فقط، الشئ الذي لا يليق بتاريخ الفريق الكبير، والذي لا يسمح له للعودة لمنصات التتويج.



فرص اليونايتد فى المنافسة على اليورباليج!

وأشار المدافع الفرنسي أن فرص الفريق فى تحقيق أي شئ سيكون أمر شبه مستحيل، إذا أستمر الفريق على هذا الوضع، مضيفًا أن الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، فى إشارة أن أسلوب المدرب السبب فى وضع الفريق الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب أنضم من صفوف الريال الموسم الماضي، وكان أولي تصريحاته أنه يمتلك طموحات كبيرة والكثير من الأشياء لتحقيقها فى هذا المكان، قبل أن يصاب اللاعب بإحباط شديد.