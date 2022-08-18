شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى إنتقال صخرة ليستر إلى تشيلسي.. تقرب اللاعب" للبلوز " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لإتفاق شخصي مع فوفانا مدافع ليستر سيتي حول إنتقاله، على أن يقوم بتجديد المفاوضات مع مسئولي الثعالب فى الصيف الجاري، وقبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يصل العرض الجديد المنتظر إلى 80مليون جنيه إستراليني لحسم الأمور نهائيًا، خاصة أن اللاعب مصمم على الإنضمام للفريق اللندني، حيث أظهر مرونة كبيرة خلال مرحلة التفاوض،ووافق على كافة البنود فى عقده الجديد.



كيف سارت مرحلة التفاوض مع اللاعب خلال الفترة الماضية؟

أشارت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي قد رفض عرضًا ضخمًا من غريمه تشيلسي، بعد المفاوضات التي حدثت طيلة الفترة الماضية مع المدافع الفرنسي الشاب ويسلي أونانا.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد، حتي رفضت إدارة ليستر عرضًا يقارب 70 مليون جنيه إسترليني، الشئ ااذي جعل مسئولي "البلوز "يشعرون بالإستياء من رفض مثل هذا العرض.



أسباب فشل المفاوضات بين ليستر سيتي وتشيلسي

ويعد السبب الرئيسي فى فشل المفاوضات ليس العرض المالي، لأن بكل تأكيد العرض المالي المقدم ضخم للغاية ولا يرفض، ولكن يأتي السبب فى تصميم مدرب الفريق براندن رودجيرز فى بقاء اللاعب ضمن صفوف الثعالب فى الصيف الحالي.

ويري المدرب الإيرلندي أن بقاء اللاعب فى الفترة المقبلة مهم للغاية للفريق، حيث يعتبر اللاعب الفرنسي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، ومن ثم أن فكرة التفريط فى اللاعب مستبعدة خلال تلك الفترة، وأن اللاعب تم قيده ضمن قائمة الفريق فى الموسم الجديد.