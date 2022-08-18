زيلينسكي يعتبر زيارة إردوغان إلى أوكرانيا «رسالة دعم قوية» (أ ف ب).

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن زيارة نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى لفيف في غرب أوكرانيا «رسالة دعم قوية» لبلاده التي تواجه غزوًا روسيًا.

وكتب زيلينسكي على تلغرام أن «زيارة رئيس تركيا إلى أوكرانيا هي رسالة دعم قوية من مثل هذا البلد المهمّ»، مشيرًا إلى أنه ناقش مه نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوريجيا النووية.