دخول الرئيس التشيكي المستشفى

قال متحدث باسم المستشفى العسكري المركزي في براغ إن الرئيس ميلوش زيمان نُقل إليه اليوم الخميس لقضاء فترة قصيرة مقررة سلفاً.

ويستخدم زيمان (77 عاماً) كرسياً متحركاً وأمضى أكثر من ستة أسابيع في المستشفى العام الماضي في حالة خطيرة لم يتم تحديدها مما أثار قلقاً لفترة من الوقت حول قدرته على أداء واجباته.

ويتمتع زيمان بصلاحيات تعيين رؤساء الوزراء والمسؤولين الكبار في البنك المركزي، لكن معظم السلطات التنفيذية في يد الحكومة.

وتنتهي آخر ولاية لزيمان ومدتها خمس سنوات في مارس/آذار من العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (سي.تي.كيه) عن المتحدث باسم زيمان قوله إن الرئيس دخل المستشفى لقضاء فترة قصيرة، وإنه من المقرر أن يعقد عدداً من الاجتماعات في الأسبوع المقبل.