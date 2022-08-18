للحد من الأسلحة.. معاهدة مرتقبة بين واشنطن وموسكو

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إذا كانت روسيا مستعدة للعمل كدولة نووية مسؤولة، نحن مستعدون للمفاوضات حول الصيغ الجديدة لتحل محل "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في السنوات القريبة".وأكد أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال: "نرى قيمة "ستارت-3"، والآن ازدادت قيمتها مقارنة بما كان في وقت سابق".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.