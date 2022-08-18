انت الان تتابع خبر للحد من الأسلحة.. معاهدة مرتقبة بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة "ستارت-3" التي سينتهي سريانها في 2026.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إذا كانت روسيا مستعدة للعمل كدولة نووية مسؤولة، نحن مستعدون للمفاوضات حول الصيغ الجديدة لتحل محل "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في السنوات القريبة".
وأكد أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأكد أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وقال: "نرى قيمة "ستارت-3"، والآن ازدادت قيمتها مقارنة بما كان في وقت سابق".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.