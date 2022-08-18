حديث دولي عن مفاوضات وقف القتال في أوكرانيا

وقال حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود المبذولة لدفع قضية السلام في أوكرانيا.

وأضاف: "لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن الوقت الذي يمكننا فيه بحث الجهود من أجل وقف كامل للأعمال القتالية".