شكرا لقرائتكم خبر 17 طفلا وامرأة بين ضحايا حرائق الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توالت برقيات التعازي على الجزائر بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في 3 ولايات، أعلنت وسائل الإعلان ارتفاع عدد الضحايا إلى 37 وفاة.

ووفق صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الالكتروني أمس، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف إلى 37 وفاة و161 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

وكانت الإذاعة الجزائرية، نقلت عن خلية اليقظة التابعة لولاية الطارف قولها «إن الوفيات في الولاية تتوزع إلى 11 طفلا وست نساء و13 رجلا، وأشارت إلى أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصل رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، إلى مطار عنابة الدولي ليتنقل بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على الوضع والمتابعة الميدانية والمباشرة للجهود المبذولة من أجل التصدي للنيران.

وكان المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أكد السيطرة على النيران في المناطق الأكثر اشتعالا، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى حريقين بولاية الطارف تتواصل الجهود لإخمادهما.

ضحايا حرائق الجزائر:

