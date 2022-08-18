شكرا لقرائتكم خبر جسر جوي مصري لمواجهة أزمة السيول بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مصر جسرا جويا من طائرات المساعدة لإغاثة السودان الذي يواجه كارثة كبيرة بسبب السيول والفيضانات التي أدت إلى مقتل 77 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.

وأرسلت مصر 5 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

وجاءت المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام للسودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

على صعيد آخر، التقى أعضاء الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية بقيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس أمس بالخرطوم، برئيس مبادرة نداء أهل السودان الطيب الجد.