الأمم المتحدة تدعو لتشجيع عودة السوريين

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ووفقا لبيان صدر عنه، فإن الشمال الشرقي يواجه أزمة مياه حادة من النواحي كافة: من مياه الشرب إلى الرّي وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وهو ما يؤثر بالطبع على الصحة وسبل العيش.وأكد التزام الأمم المتحدة بمعالجة هذه الأزمة بشكل شامل ومع جميع الأطراف المعنية، سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طويلة الأجل.
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