شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو لتشجيع عودة السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين، وذلك في ختام مهمة لشمال شرق سوريا، ركزت على الأوضاع في المخيمات.

ووفقا لبيان صدر عنه، فإن الشمال الشرقي يواجه أزمة مياه حادة من النواحي كافة: من مياه الشرب إلى الرّي وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وهو ما يؤثر بالطبع على الصحة وسبل العيش.

وأكد التزام الأمم المتحدة بمعالجة هذه الأزمة بشكل شامل ومع جميع الأطراف المعنية، سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طويلة الأجل.