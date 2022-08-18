شكرا لقرائتكم خبر العليمي: مشروعات إعمار اليمن تأكيد على ثبات الدعم السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الدور الكبير للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، على الدعم المستمر لليمن في مختلف المجالات.

وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، بتكلفة 330 مليون و500 ألف ريال سعودي، إنها دليل آخر على ثبات الدعم الكريم».

وأشار أن المستشفى سيقدم خدمات طبية لأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال، وأوضح أنه سيكون لهذا المشروع أثره الطيب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، من خلال دعم 14 عيادة ومركز للقلب بسعة سريرية تبلغ 270 سريرا، ضمن حزمة أوسع من المشاريع الحيوية المرتقبة.

وأعلن البرنامج السعودي إن تشغيل المستشفى سيبدأ خلال فترة 90 يوما بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقع أن يستفيد من المستشفى سنويا ما يقارب 438 ألف مراجع من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة لمحافظة عدن، جنوبي اليمن، ومن المقرر أن يبدأ المستشفى العمل بقدرة 50 % في السنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتماما في قطاع الصحة في اليمن حيث قدم دعما لهذا القطاع الهام تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعما لعدد17 مركزا طبيا عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استغلال دعم المنظمات الدولية الخاصة بكارثة السيول لصالح قياداتها السلالية، وكشفت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن منذ منتصف يوليو الماضي تسببت بوفاة عشرات الأشخاص، وتضرر عشرات الآلاف الآخرين في عدد من المحافظات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان «إن الأمطار الموسمية الغزيرة وما نتج عنها من فيضانات هائلة اجتاحت عدة محافظات في اليمن، منذ منتصف يوليو الماضي، تسببت بوفاة 77 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء.

وأضاف البيان أن الأمطار والفيضانات تسببت أيضا بتضرر ما يزيد على 35 ألف أسرة في 85 مديرية ضمن 16 محافظة، كما ألحقت أضرارا بالغة بمواقع النزوح والبنية الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه والخدمات العامة والممتلكات، بحسب السلطات المحلية.

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