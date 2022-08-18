شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: الحكومة استعانت بخبراء التثمين العقاري لتعويض سكان الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن البعض يحاول افتعال أزمة في جزيرة الوراق، في حين أن الدولة تشتري الأرض بشكل رضائي من السكان وتتيح لهم وحدات سكنية مجهزة، حيث تم الاستعانة بخبراء التثمين العقاري لتعويض سكان الوراق، وتم تقدير سعر الفدان الزراعي بملغ 6 ملايين جنيه.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إجمالي التعويضات في جزيرة الوراق أكثر من 6 مليار جنيه، وجرى إتاحة 867 وحدة مفروشة مجانا، لافتا إلى أن كل ما يثار من أنباء حول جزيرة الوراق عن عدم تعويض المواطنين عار تماما من الصحة.

وواصل:"تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن جزيرة الوراق اليوم، هذه الجزيرة التي كانت مصنفة بأنها محمية طبيعية، وأن مساحتها تبلغ 1295فظان وبها 5096 منزل، والدولة وضعت إجمالي المرحلة العاجلة بإنشاء 94 برج، وعملية التطوير تقوم على التعويض الرضائي مع السكان كما حدث مع سكان مثلث ماسبيرو، وذلك بعد انعقاد اللجنة الرباعية للتسعير".

وذكر أنه تم إتاحة 867 وحدة مفروشة مجاني بمدن العبور وحدائق اكتوبر، كما تم تسعير الفدان بـ6 ملايين جنيها، وتم تعويض 4145 حالة بقيمة 5 مليار جنيه حيث بلغت إجمالي حجم التعويضات أكثر من 6 مليار جنيه، وأما المباني 600 مليون جنيه، و85مليون جنيه لأصحاب أراضي طرح النهر كما تم نقل ملكية 131 منزل لعدد من الأسر.