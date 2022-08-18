شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكدواني: تطوير الوراق "مشروع نفع عام".. والمغرضون لن ينجحوا فى الإساءة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية تطوير جزيرة الوراق في إطار المشروعات القومية الجارية بمصر، مستنكرًا الشائعات المثارة حول وجود أزمات بجزيرة الوراق.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح خاص، إن تطوير هذه الجزيرة هو مشروع نفع عام ونقلة نوعية وتطوير حضاري يليق بالموقع المتميز للجزيرة والنهضة التنموية الجارية الآن في ربوع الجمهورية، وسيكون له مردود اقتصادي وتنموي كبير، من حيث النهضة العمرانية وتوفير آلاف من فرص العمل وعوائدها على الاقتصاد.

وأشار إلى أنه يتم الاستعانة بلجان لتثمين الأراضي والمباني بجزيرة الوراق، وتعويض الأهالي، والحفاظ على حقوقهم التعويضية، وفقًا للقانون وبناء على المصلحة العامة.

وواصل قائلًا:"نهيب بالرأي العام والمواطن المصري أن يكون لديه الوعي اللازم في مواجهة المغرضين الذين يحاولون الإساءة للتجربة الناجحة التي تمر بها مصر، ولكنهم لن ينجحوا.. في ظل المشروعات التي سيشهد لها التاريخ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".