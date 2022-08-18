شكرا لقرائتكم خبر عن سر تريليون جنيه ضرائب بدون أعباء على المواطن.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الضرائب الجزء الأكبر والأهم فى الإيرادات التى تحققها الدولة ضمن موازنتها العامة كل عام مالى، حيث تتكون الإيرادات العامة للدولة والمقدرة بأكثر من 1.5 تريليون جنيه للعام المالى الحالى 2022/2023، من الإيرادات الضريبية والمتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 1.1 تريليون جنيه، وتشكل نسبة 77% من إجمالى الإيرادات المتوقعة للدولة، ومنح وتبلغ مقدراتها 912 مليون جنيه هذا العام، بالإضافة إلى، إيرادات غير ضريبية من فوائض وأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها بقيمة 348.1 مليار جنيه بنسبة 22.9% من جملة الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، تستهدف الدولة تحصيل إيرادات ضريبية هذا العام بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه، بزيادة حوالى 53.8 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى 2021/2022، والذى بلغت الإيرادات الضريبية به نحو 946.3 مليار جنيه...وللتفاصيل في التقرير التالي