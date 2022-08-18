شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بالموازنة العامة للدولة زيادة ضخمة خلال الـ6 سنوات الأخيرة (17/2018 – 22/2023)، حيث قفزت من 329 مليار و379.2 مليون جنيه بموازنة العام المالى 17/2018 إلى نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه بموازنة العام المالى 22/2023.





ونستعرض فيما يلى تطور مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة خلال آخر 6 موازنات:

- السنة المالية 22/2023 تبلغ نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه

- السنة المالية 21/2022 تبلغ نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه

- السنة المالية 20/2021 تبلغ نحو 263 مليارا و885.9 مليون جنيه

- السنة المالية 19/2020 تبلغ نحو 229 مليارا و213.8 مليون جنيه

- السنة المالية 18/2019 تبلغ نحو 287 مليارا و461.4 مليون جنيه

- السنة المالية 17/2018 تبلغ نحو 329 مليارا و379.2 مليون جنيه