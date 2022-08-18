تقدر بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط 220 طربة حشيش بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أحبطت مكافحة المخدرات ترويج 220 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط تشيكل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهم (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,540,000 مليون جنيه تقريباً).