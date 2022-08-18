شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لا يمكن رفضه.. تسريب قيمة راتب كاسميرو في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد عرض على البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، راتب خيالي من أجل ارتداء قميصه.

ويرتبط كاسيميرو بالرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.



مانشستر يونايتد يُغري كاسيميرو لترك ريال مدريد



ويسعى الشياطين الحمر لتدعيم صفوف الفريق بخدمات كاسيميرو، لتقوية خط الوسط، خاصة بعد الهزائم التي تلقاها الشياطين الحمر في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت شبكة "BBC"، أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا مثيرًا إلى النجم البرازيلي، من أجل إقناعه بارتداء قميص الفريق خلال الموسم الجاري.



مانشستر يونايتد يقدم عرض إلى كاسيميرو بقيمة 20 مليون يورو سنويًا



وأضافت: "كاسيميرو أبلغ زملاءه في ريال مدريد، أن النادي اللندني قدم له عرضا بضعف راتبه الحالي مع الملكي، والبالغ قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد".

وتابعت: "يونايتد بذلك يكون قدم عرض إلى كاسيميرو، مقابل 20 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، وهو راتب ضخم للغاية".

واختتمت: "النجم البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أنه يفكر بالفعل في عرض مانشستر يونايتد، ويدرس بقوة اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته".

ريال مدريد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو



من ناحية أخرى بدأ ريال مدريد يبحث عن بديل للنجم البرازيلي، تحسبًا لرحيله عن ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل غلق سوق الانتقالات.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن ريال مدريد بدأ بالبحث عن بعض الأسماء المرشحة لخلافة كاسيميرو في حالة انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

وتابعت: "الميرنجي وضع البرازيلي برونو جيماريش لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لخلافة مواطنه".