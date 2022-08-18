شكرا لقرائتكم خبر موريتانيا للريسوني: وجود بلدنا ليس غلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الحكومة الموريتانية بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، بخصوص موريتانيا، والتي وصف فيها وجود موريتانيا بالغلطة.

وقال وزير التعليم الناطق الرسمي باسم الحكومة ماء العينين ولد أييه في مؤتمر صحفي «إن التصريحات منكرة ومستنكرة ومدانة ومردودة على صاحبها ولكل من تلامس هوى في نفسه، وهي لا تستند لأي مصدر يكسبها المصداقية، لأنها ضد الشواهد التاريخية والجغرافية، وصاحبها عندما نطقها تبرأ من كل جلباب للحكمة والمصداقية».

وكان الريسوني أكد أن موريتانيا ما كانت لتوجد، لأنها جزء من المغرب.