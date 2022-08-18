شكرا لقرائتكم خبر هل تجند روسيا السجناء في حرب أوكرانيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نشطاء حقوقيون «إن روسيا تبحث بنشاط بين السجناء عن متطوعين للقتال في الحرب على أوكرانيا».

وقالت أولجا رومانوفا، وهي ناشطة روسية في مجال الحقوق المدنية تتمركز في برلين، في منشور على فيسبوك «إنه يجري تجنيد المشتبه بهم والمدعى عليهم مع وعد بأنه في المقابل سوف تسقط السلطات الإجراءات الجنائية ضدهم، مشيرة إلى أمثلة من مراكز للاحتجاز السابق للمحاكمة في منطقة موسكو».

وأشارت رومانوفا المتخصصة في حقوق السجناء في روسيا «لكنني أعتقد أن الأمر بدأ في كل مكان».

وتعتمد موسكو على المتطوعين، حيث لم يتم استخدام التجنيد الإجباري لملء صفوف القوات المسلحة التي تحارب في أوكرانيا في الغزو الذي بدأ في فبراير.

ومن المحتمل أن نشر المسؤولين لإعلانات في الشوارع في العديد من المناطق لدعوة الأشخاص إلى التطوع للقتال في الحرب يشير إلى نقص في الأفراد على جبهة القتال، وتكون المدن والمناطق حاليا كتائبها الخاصة.

وفي النظام القضائي الروسي، تنتهي جميع لوائح الاتهام تقريبا بإدانة المتهمين، ما يعني أن الدعوة إلى التطوع تعني تخييرا للمشتبه بهم والمدعى عليهم بين الذهاب إلى الحرب أو الذهاب إلى السجن.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات الروسية الرئيسة في أوكرانيا تتعرض لاستنزاف شديد، وهو ما يعود إلى حد ما إلى إخفاق روسيا في الاستخدام والتوظيف الدقيق لـ»الدروع التفاعلية المتفجرة»، وعند استخدامها بالشكل الصحيح، تقلل الدروع التفاعلية المتفجرة من تأثير فعالية المقذوفات المطلقة قبل أن تصيب الدبابة.