شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الدهب: تعيين حسن عبد الله بالبنك المركزى يعكس سياسة الدولة فى ضخ دماء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الاقتصادي والمصرفي القدير حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أنه مؤهل بقوة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية اتخذت خلال الفترة الراهنة اتخذت عددًا من القرارات والتعديلات الجديدة، والتي تعد "ضخ دماء جديدة" في الهيكل الحكومي والدفع بقيادات وخبرات جديدة تستطيع التعامل مع تبعات المرحلة بما يمكنها من مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة وطأتها على الأوضاع الداخلية.

وشدد على أن الدكتور حسن عبد الله يتمتع بخبرات مهنية ومصرفية وسمعة طيبة وقادر على رسم مستقبل آمن للمعاملات البنكية، وهو اقتصادي من الطراز الفريد وصاحب خبرة مصرفية طويلة تتخطي 40 عاما.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.