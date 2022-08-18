شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عكاشة: حسن عبد الله من الكفاءات المصرفية المصرية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بتعيين الدكتور حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، بأنه قرار حكيم وجاء فى التوقيت المناسب .

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن الدكتور حسن عبدالله من الكفاءات المصرفية المصرية والدولية، وله خبرات واسعة فى هذا المجال، حيث أن مصر فى الوقت الراهن تحتاج إلى مثل هذه الكفاءات والقدرات المصرفية لوضع سياسيات مصرفية تتناسب مع يمر به العالم فى الوقت الراهن من أزمات إقتصادية أثرت بالتالى على الاقتصاد المصرى.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أننا بحاجة إلى قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، قادر على مواجهة التحديات الإقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، على اقتصاديات الدول ومن بينها مصر.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.