انت الان تتابع خبر نائب يكشف تفاصيل اجتماع الإطار ويعلق على تأجيل تظاهرات السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب احمد الفواز، اليوم الخميس، أن هناك أزمة خانقة تسود المشهد السياسي العراقي، مشيراً الى أن تأجيل تظاهرت السبت بادرة للانفراج السياسي، فيما أكد أن الإطار التنسيقي ما زال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء وعدم التجديد لمصطفى الكاظمي.
وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي خرج بأربع نقاط هي تشكيل حكومة انتقالية منتخبة وتغيير قانون الانتخابات وإعادة وتغيير المفوضية او إعادة تقييم أعضاء جدد لها و حل البرلمان يكون عبر توافق سياسي او اجماع وطني".
وأشار الفواز الى ان "تأجيل مظاهرات التيار الصدري بادرة للانفراج السياسي وتأجيلها الى اشعار اخر خطوة إيجابية لتصحيح المسار تقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار"، مشددا على ان "كل من يراهن على الاقتتال الشيعي الشيعي خاسر لان هناك وجوه جديدة دخلت على المشهد السياسي وعقلاء ومرجعية حكيمة لا تقبل بالاقتتال وتهديد السلم الأهلي".
وبين ان "الكاظمي حسب ما معلن ومعروف يتوجه بأدائه الخدمي وتصريحاته للتوافق مع التيار الصدري للفوز بولاية ثانية، ولا يمكن ان تكون هناك ولاية ثانية للكاظمي وهذا أحد شروط الإطار للاتفاق والخروج من الازمة".
وشدد الفواز على ان "الإطار التنسيقي ما زال متمسكا بترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "الصراع الحالي هو صراع إرادات بين القوى السياسية".
وبين الفواز ان "استقالة وزير المالية ليست شيئا عجيبا كون حكومة الكاظمي حكومة منتهية الصلاحية وهو مؤشر على وجوب اختيار كابينة وزارية جديدة"، مؤكدا أن "هناك غياب واضح للرقابة على الفساد في الوزارات وذلك بسبب انشغال الشارع بالوضع الحالي وان دور الرقابة على الحكومة معطل من خلال تعطيل البرلمان عن دوره الرقابي".