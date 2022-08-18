شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى عمر: تصريحات وزير الإسكان حول جزيرة الوراق كشفت أكاذيب قوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن تطوير جزيرة الوراق جاء بالوقت المناسب، ليدحض أكاذيب جماعات الشر التي تستهدف النيل من الوطن من خلال ترويج شائعات وأخبار مضللة ونشر الأكاذيب التي تهدف الى إثارة الرأي العام حول عمليات تهجير أهالي الجزيرة، على الرغم أن الدولة تقود حملة تطوير كبرى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بالمكان.

وأوضحت النائبة منى عمر لـ"الخليج 365"، أن تصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أثبتت بالأرقام أن الدولة قامت بشراء الفدان الواحد من جزيرة الوراق رضائيا بقيمة بلغت 6 ملايين جنيها، كما بلغت حجم التعويضات بالجزيرة حتى الآن نحو 6 مليارات جنيه، وقامت الدولة بتعويض الفدان الزراعي الواحد بالجزيرة ب١٩فدان زراعي بمدينة السادات والوحدات السكنية بوحدات سكنية بديلة بالمدن الجديدة العبور وحدائق أكتوبر مما يكشف أكاذيب بعض قوي الشر التي تتحرك لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق، وتعرقل سير خطة التنمية التي تقودها الدولة.