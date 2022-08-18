شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": تعيين حسن عبد الله "ضخ دماء جديدة" وجاء فى التوقيت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، مشددًا على أنه جاء فى التوقيت المناسب في ظل التغيرات وتطورات الأوضاع العالمية.

وقال النائب لـ"الخليج 365"، إن حسن عبدالله من الكفاءات المصرفية المصرية والدولية، وله خبرات واسعة في هذا المجال، حيث إن مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى مثل هذه الكفاءات والقدرات المصرفية لوضع سياسيات مصرفية تتناسب مع يمر به العالم في الوقت الراهن من أزمات اقتصادية أثرت بالتالي على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن الدكتور حسن عبد الله قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الدول ومن بينها مصر.

وذكر أن هذا القرار بمثابة ضخ دماء جديدة لقيادة البنك المركزي المصري، حيث يمتلك الدكتور حسن عبد الله خبرات عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل القرار بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب.