شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "قوى النواب": جماعات الشر وراء "شائعات الوراق" والدولة لهم بالمرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تحركات قوى الإرهاب والشر لإثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق بملف تطوير جزيرة الوراق، مشددًا على أن تحركات الدولة فى هذا الإطار هدفها النفع العام.

وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية هدفها أولًا وأخيرًا المواطن المصري، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وشهدنا الفترة الماضية عددًا من قرارات الإزالة، والتى تبعها تعويضات للمواطنين المتضررين.

وذكر أن هناك ما يسمى بـ"النفع العام" وهذا الأمر يترتب عليه قرارات وتعويضات، مضيفًا: "الهدف الأول والأخير المنفعة العامة، وطالما يحصل المواطن على تعويض مناسب فلا يوجد أي مشكلة، وهذا ما حدث في جزيرة الوراق، ولكن جماعات الشر مازالت موجودة وتبث الشائعات لكن الدولة المصرية لهذا بالمرصاد فى ظل حكمة القيادة السياسية ".