شكرا لقرائتكم خبر عن 83 طلبا خدميا واستخدام 5 أدوات رقابية حصاد نشاط النائب محمد السباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 5 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

- 8 كلمات داخل الجلسة من بينهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

- المشاركة فى 34 جلسة عامة

- 91 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 14 ندوة وفعالية

- 56 حضورا باللجان النوعية

- 83 طلبا خدميا و 46 زيارة