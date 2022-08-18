الجيزة تسلم 80 محلا حضاريا بروضة السودان بديلا للبائعين بسويقة الدقي العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تسليم 80 محلا حضاريا بمشروع روضة السودان بدبلا للباعة الجائلين بسويقة الدقي العشوائية والتي تم إزالتها بموجب تقرير إدارة الحماية المدنية الذي أفاد بوجود خطورة داهمة على المنطقة لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالباكيات نظراً لموقع السويقة حفاظا على السلامه العامة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة الباكيات المخالفة مع توفير محلات بديلة لأصحاب تلك الباكيات بمشروع روضة السودان الحضاري بمواقع افضل تتوافر بها كافة الاشتراطات اللازمة وذلك لعدم التأثير علي مصدر دخلهم، وذلك في إطار جهود تحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة سير المواطنين والمركبات واستبدال المواقع العشوائية بأخرى حضارية.

وأكد محافظ الجيزة، أن ما تشهده المناطق غير الآمنة وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعي والاقتصادي وخلق فرص عمل وتوفير مصادر للرزق.