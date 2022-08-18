وزير الإسكان: عرضنا مخطط تطوير جزيرة الوراق على الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تكلفة الفدان الزراعي في الصحراء، يساوي 4 أضعاف تكلفته في المناطق الداخلية في الدلتا، مشيرًا إلى أن التأخير في الانتقال خارج الوادي الضيق سيزيد هذه التكلفة.

وأوضح الجزار، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه زار جزيرة الوراق عندما كان رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية برفقة اللواء كامل الوزير عندما كان الأخير رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه تم عرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالي وتم التفاوض معاهم بشأنه.

وتابع: "تناقشنا مع السكان، وبعض الأهالي تقبلوا فكرة التطوير؛ والقليل من الأهالي لم يصدقوا أن الدولة ستنفذ هذا التطوير"، مشددًا على أن الدولة لم تقم بنزع ملكية الأرض بالقوة أو عن طريق الإخلاء القسري.

ولفت وزير الإسكان، إلي أن الدولة تدفع 6 ملايين جنيه مقابل كل فدان، مضيفًا أن ماتم شراؤه حتى الآن 888.6 فدان بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.