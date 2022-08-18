ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بتصنيع مخدر الأستروكس بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته (كمية من مخدر البودر تستخدم فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر – مبلغ مالى– ميزان حساس)، وبمناقشته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيعمادة الإستروكس المخدر والإتجار بها بالإشتراك مع (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة).

وأمكن ضبط الأخير وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – كمية من مخدر الآيس – فرد خرطوش – مبلغ مالى– هاتف محمول) ، وبمناقشتهما أقرا بقيام الأول بإستئجار إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر، وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار –عدد من الأدوات المستخدمة فى التصنيع والتعبئة)، وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على محاولة تصنيعها.