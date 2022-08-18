سرداب وشواهد أثرية.. مأموريى الأقصر تنهي حلم الثراء لـ11 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن القطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة و الآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) بالحفر والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، كما ضُبط بمسكنه 11 شخصا لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالحفر.

وعُثر على (حفرة تنتهى بسرداب أثرى - بعض الشواهد الأثرية - كسر من الفخار - قطعة من الجرانيت الأسود مستديرة الشكل "يُشتبه فى أثريتها" - الأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر.