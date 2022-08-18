رقص داخل ملهى ليلي.. رئيسة وزراء فنلندا تواجه عاصفة من الانتقادات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لعاصفة من الانتقادات، مرة أخرى، خلال عام واحد بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهي ترقص فيها.

من جانبها ردت رئيسة الوزراء بأنها تريد أن تظهر في هذه المقاطع بأنها كشخص عادي له حياة عادية، حيث تابعت: "لدي حياة عائلية، ولدي وظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص في سني".

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية قد صرحت من قبل أنها تريد "توسيع الأطر" التي تحيط بمؤسسة رئيس الحكومة.

وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.