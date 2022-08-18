بوتين يؤكد ضرورة تحقيق السيادة التكنولوجية في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة تحقيق السيادة التكنولوجية ، ووضع مبادئ توجيهية طويلة الأجل لتطوير بناء السفن في روسيا.

وقال بوتين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم/الخميس/ - "إنه من المستحيل وغير الضروري استبدال جميع الواردات، لكن من الضروري تحقيق السيادة التكنولوجية".

وأضاف بوتين "نحتاج إلى إطلاق مبادرات شركات بناء السفن الروسية ومورديهم وعملائهم المحليين ، ودعم تحديث أحواض بناء السفن لدينا وتوفير آليات مالية ملائمة بحيث تظهر طلبات جديدة لسفن حديثة عالية الجودة داخل روسيا".

وتابع "يجب بناء أحواض بناء السفن وفقا لخطط العملاء أنفسهم، نحن بحاجة إلى وضع خطط لأحواض بناء السفن، بناء على احتياجات العملاء أنفسهم، سواء النقل والصيد والطاقة وغيرها من الشركات".