منها 1100 متر تابعة للآثار.. إزالة تعديات على أملاك الدولة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت أجهزة محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إجراءات إزالة تعديات على أراضي الدولة تابعة لهيئة الآثار المصرية ومديرية الزراعة في نطاق مركز ومدينة برج العرب غربي المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى تكليف سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأضاف أنه جرى إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة الآثار المصرية الواقعة بمنطقة "ماريا A الغربية" بمركز ومدينة برج العرب بمساحة 1160 متر مربع، وكذلك تنفيذ قرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الغربانيات بمركز ومدينة برج العرب.

من جانبه؛ أوضح المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات.