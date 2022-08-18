100 يوم على اغتيال شيرين أبو عاقلة.. زيف رواية الاحتلال لمحاولة الإفلات من العقاب 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شبكة الجزيرة اليوم الخميس إن مرور 100 يوم على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة يكشف عن زيف رواية إسرائيل ومحاولة الإفلات من العقاب، في حين نظم زملاء شيرين في شبكة الجزيرة وقفات احتجاجية في مقر القناة بالدوحة وفي مكاتب الشبكة حول العالم للمطالبة بتحقيق العدالة للزميلة الشهيدة.



واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الجزيرة -في بيان- إن التحقيقات المستقلة عززت التأكيدات بأن شيرين أبو عاقلة استهدفت عمدا من الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الجزيرة أنها ستواصل المضي في إجراءات تقديم قضية شيرين كاملة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.



كما قررت شبكة الجزيرة إطلاق قناة خاصة على يوتيوب تضم أرشيف الزميلة الراحلة على مدار 20 عاما ليظل صوتها باقيا.



مطالب أميركية

من جانبه، قال موقع أكسيوس الإخباري إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد من إسرائيل مراجعة قواعد الاشتباك خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد اغتيال المراسلة شيرين أبو عاقلة، بينما تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الخميس وقفة احتجاجية تحت شعار "العدالة لشيرين" بالتزامن مع مرور 100 يوم على اغتيال الزميلة.



وأضاف الموقع نقلاً -عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد لقائه مع عائلة أبو عاقلة في واشنطن، اتصل بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وطلب منه نشر النتائج النهائية للتحقيق العملياتي العسكري الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.



وقال بلينكن إن مراجعة قواعد الاشتباك ستكون خطوة نحو المساءلة في قضية شيرين.



وقد رد غانتس على بلينكن -وفقاً لموقع أكسيوس- بأن المواقف على الأرض لا تكون دائما واضحة (بيضاء أو سوداء) أثناء العمليات العسكرية.



وقال بلينكن لغانتس إنه يعتقد أنه لم يتم اتباع قواعد الاشتباك أو أنه يجب مراجعتها إذا كان جندي إسرائيلي قد أطلق النار على أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها علامة "صحافة".



وقفات تضامنية

وفي سياق متصل، طالبت شخصيات ماليزية عامة الولايات المتحدة بالتوقف عن التستر على جرائم إسرائيل بحق الصحفيين وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.



وعدّ مسؤولون وممثلون عن منظمات غير حكومية مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة نموذجا لتعامل قوات الاحتلال الوحشي مع المدنيين من الشعب الفلسطيني، وعدم التورع عن استهداف الصحفيين.



وأكدوا -في وقفة تضامنية نُظمت في كوالالمبور- وقوفهم إلى جانب تحقيق العدالة في مقتل الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.



وأعرب العشرات من المتضامنين مع الجزيرة والصحفيين تحت الاحتلال دعمهم الكامل للخطوات التي تبنتها شبكة الجزيرة لتحقيق العدالة على جميع المستويات، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين وحقوق الإنسان الفلسطيني عامة.



وفي الأردن، شارك عشرات الصحفيين في الوقفة الرمزية التي نظمتها شبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 100 يوم على اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.



وطالب الصحفيون في الوقفة بالضغط على المؤسسات الدولية من أجل تحقيق العدالة المستحقة لشيرين أبو عاقلة، وتقديم قتلتها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم جنائية دولية.



كما أشاروا إلى تعدد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عموما وعلى الجسم الصحفي على وجه الخصوص، وآخر ذلك خلال العدوان على غزة بداية الشهر الحالي.



المصدر: الجزيرة