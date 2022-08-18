شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: حسن عبد الله اقتصادى من طراز فريد وصاحب خبرة مصرفية طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المؤتمر برئاسة عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، جاء فى توقيته باختيار شخصية مصرفية واقتصادية بارزة لرئاسة البنك المركزى.

وأشار حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، إلى أن حسن عبد الله، اقتصادى من الطراز الفريد وصاحب خبرة مصرفية طويلة تتخطى الأربعون عاما، حيث إن الفترة الحالية تحتاج إلى إدارة اقتصادية جيدة نظرا لما يتعرض له العالم من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الأحداث المتلاحقة وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن القرار احترم الدستور والقانون بتسميته الدكتور حسن عبد الله قائما بالأعمال محافظ البنك المركزى لحين انعقاد البرلمان فى أكتوبر القادم، معربا عن أمنياته أن يقوم حسن عبد الله بالتعاون مع الحكومة فى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والعبور بالاقتصاد المصرى لبر الأمان فى هذه المرحلة الهامة، التى يعانى العالم كله فيها من تداعيات أزمة اقتصادية والتضخم بصورة كبيرة لم تحدث منذ سنوات طويلة.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.