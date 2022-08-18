شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات ترفيهية للأطفال وقوافل طبية ومعارض للأسر.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا

نظمت أمانة مركز نجع حمادي، قافلة طبية متخصصة في أمراض وجراحات العيون بمركز نجع حمادي، وقدمت القافلة الطبية خدماتها لأهالي منطقة الساحل بنجع حمادي ووقعت الكشف الطبي علي 609 حالة وتم تحويل الحالات التي تحتاج لجراحات لمستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلي عمل عدد كبير من النظارات الطبية مجانا علي نفقة الحزب لغير القادرين.

وفى محافظة سوهاج

أطلقت أمانة الشباب بالمحافظة، أولى دوراتها التدريبية ضمن برنامج تأهيل الشباب، تحت عنوان "الإتيكيت والمراسم"، وذلك بمقر الحزب بمدينة سوهاج، وتناولت الدورة، شرح تفاصيل البرنامج التأهيلي لشباب الحزب للمشاركين، وأهمية الإستفادة من البرنامج بأقصي درجة ممكنة، ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات وورش العمل في محاور عدة، ويتميز البرنامج، بكونه ليس فقط تدريباً نظرياً بل تطبيق عملي أيضا من خلال الأنشطة المتنوعة للحزب لإعداد كوادر شبابية مؤهلة تسهم في خدمة الوطن.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانة مركز الواسطى، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وشهدت الحملة توافد العديد من أمناء اللجان بالمركز وأمناء وأعضاء الواحدات الحزبية بالقري والأهالى للمشاركة بها من خلال التبرع بالدم للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ لإنقاذ الحالات الحرجة.

كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببندر بني سويف، ندوة عن المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية حضرها عدد من المواطنين، وأقيمت الندوة بمقر مركز شباب العبور في مدينة بني سويف.

كما نظمت آمانة المراة بمركز بني سويف، ندوة عن الصحة الانجابية، في مركز شباب قرية بلفيا، حضرها عدد كبير من سيدات القرية، وتناولت الندوة أهمية الصحة الانجابية وصحة المرأة والطفل، وضرورة محاربة الزواج المبكر الذي يضر بالفتاة نفسها قبل المجتمع، والحديث عن دور أولياء الأمور من الآباء والأمهات فى التوعية بأهمية الصحة الإنجابية.

وأما أمانة مركز ناصر، نظمت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وشهدت الحملة توافد العديد من أمناء اللجان بالمركز وأمناء وأعضاء الواحدات الحزبية بالقري والأهالى للمشاركة بها من خلال التبرع بالدم للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ لإنقاذ الحالات الحرجة.

وفي محافظة الجيزة

تواصلت الفاعليات والمبادرات التي تنفذها أمانات حزب مستقبل وطن بمراكز وأقسام المحافظة، ففي أطفيح استكملت أمانة الحزب بالمركز سلسلة القوافل الطبية التي أطلقتها وتم تنفيذ قافلة بالمجان بقرية الصالحية في تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي وأمراض الكبد، وفي البدرشين واصلت أمانة الحزب بالمركز حملتها لتمهيد الطرق الرئيسية بقرى المركز وتم إزالة كافة المخلفات بداية من قرية مزغونة حتى مدخل قرية نزلة الشوبك، وفي تلك الأثناء ساهمت أمانة المركز في إخماد الحريق الذي نشب بمستشفى البدرشين المركزي وتولت الأمانة متابعة حالة مصابي الحريق، وفي الوراق قامت أمانة الحزب بتوزيع الزي المدرسي بالمجان على الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة جنوب سيناء

كرمت أمانة مدينة شرم الشيخ، الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين لحصوله على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الازهرية من معهد طور سيناء النموذجي.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع السلع الغذائية الجافة واللحوم ، علي المستحقين من أهالينا، فى قصر الجبالي، حيث شارك فرق من شباب الوحدة الحزبية بقرية قصرالجبالي، لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين، وذلك وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة مركز الشواشنة، احتفالية للطلاب والطالبات، وتوزيع الهدايا والأدوات المدرسية عليهم، في مركز شباب الشواشنة، بحضور ومشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وبعض من شباب الحزب، وشهدت فعاليات الحفل فرحة كبيرة وسعادة وسط جموع الأطفال الحاضرين، معربين عن فرحتهم مرددين هتافات "تحيا مصر".

وأما أمانة قسم ثاني الفيوم، تواصل لليوم الرابع علي التوالي، الكورس التأسيسي"لمبادئ اللغة الانجليزية المجاني بمقر امانة حزب مستقبل وطن أمانة قسم ثان الفيوم، وقد بدأت تنظيم الكورس لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة، وتستمر علي مدار ستة أيام، حاضر خلالها خبير اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم استمرت المحاضرة 3 ساعات على فترتين، وشهد الكورس اقبال كبير من الطلاب بجميع صفوف الثانوية العامة، حيث لاقت المحاضرات اشادة من الحاضرين هذا وفي نهاية الكورس التأسيسي لمبادئ اللغة سوف يتم منح شهادة لاتمام الكورس للطلاب المتميزين .

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة قسم أول طنطا، إحتفالية لتكريم عدد من الشخصيات والأعضاء البارزين بالحزب وذلك بمقر الأمانة باول طنطا تقديراً لجهودهم المبذول فى الفاعليات المنظمة والمساهمات الخدمية، ووزع الدروع التذكارية وشهادات التقدير على الحضور تكريما لهم ولأعطاء حافز لمواصلة مجهوداتهم في المشاركة بفاعليات الحزب.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز زفتى، يوم ترفيهي للأطفال ضمن فاعليات نادي الطفل بالتعاون مع الوحدة الحزبيه بدهتوره، وبدأ المخيم بإقامة الخيم الكشفيه للزهرات والأشبال والسلام الجمهوري بأرض المعسكر والألعاب السيكولوجية، كما تم إعداد ندوة عن الاسعافات الأولية مع القائده بطه عطيوي وندوه عن الحركه الإرشاديه والصفات الكشفية في بناء الشخصية مع مدير مفوضية فتيان زفتي للكشافة، ويشمل البرنامج الترفيهي 6 مهارات، ضبط النفس وإدارة المشاعر، والإحباط، والحوار، والإحترام المتبادل، والتعاون، وتقبل الأخطاء، وتقبل الإختلاف، وفي نهاية المخيم الكشفي تم توزيع شهادات التقدير علي المشتركين في أرض المعسكر.

وفي محافظة الأقصر

أطلقت أمانة المرأة بالمحافظة، سلسلة ندوات لتوعية السيدات والفتيات في المناطق النائية والقري والنجوع وخاصة الاماكن البعيدة كالحواجر والعزب، وذلك بهدف رفع الوعي الاقتصادي للسيدات والفتيات واعلامهم باهمية وجدوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقدت ثاني الندوات من قرية توماس بإسنا، حيث نظمت امانة الحزب بمركز اسنا ندوة عن التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك بمضيفة القرية خلف مكتب البريد، واستهدفت توعية وتعريف السيدات بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية الاقتصاد واهمية تمكين المراة اقتصاديا من خلال تحفيزها علي المشاركة في العمل واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوي الدخل ورفع القيمة الاقتصادية.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز بني مزار، القافلة الطبية الثانية الشاملة المجانية، في قرية "اعطو" مجلس قروي شلقام بمركز بني مزار، واقيمت القافلة الطبية بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات الرمد، الجلدية، عظام، وباطنة، وأطفال، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 650 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد 93 حالة، كما تم عمل 9 نظارة طبية، و40 عملية عيون،

كما تم إجراء 47 اعتلال الكلي، وإعطاء تطعيمات كورونا لعدد 36 مواطن تنفيذا للمبادرات الرئاسية، كما لاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة المنوفية

افتتحت أمانة مركز بندر شبين الكوم، معرض الأسرة المصرية، لبيع كل احتياجات الأسرة المصرية، والملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، في قرية موفي مون، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين وسط تخفيضات هائلة علي المعروضات وذلك تخفيفا عن أهالينا.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مدينة الخارجة، ندوة ومسابقة ثقافية سياحية بمركز شباب الزهور، والتي تنظمها أمانة السياحة بحضور مدير الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في الوادي الجديد، وحضور 58 طفل وتم توزيع جوائز مقدمة من هيئة تنشيط السياحة ورحلة لعدد 11 من أطفال المركز الي إلى احدي مدن المحافظة، واستعرضت الندوة أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، لرفع الوعي السياحي والأثري لدى مواطني المدينة، وإلقاء الضوء علي دور وزارة السياحة والآثار في مساندة القطاع، والعمل بكل جد على زيادة معدلات التدفق السياحي.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية في تخصص الأنف والإذن والحنجرة، والجراحة والباطنة والجلدية والأسنان لأبناء قرية الشيخ والي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخله ومستشفى الداخله العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 93 حالة مرضية من أبناء المركز.

وفى محافظة البحر الأحمر

تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة توعوية عن أهداف التنمية المستدامة، وصحة الأبناء، والاباء، ونظام التعليم الجديد، والادمان والتحول الرقمي، وذلك غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء، وعقب الندوة تنظم قافلة طبية متخصصة فى الكشف الطبي عن طب الأطفال في مدرسة التضامن بمنطقة النجدة.

وفى محافظة أسوان

افتتحت أمانة مركز إدفو، مقرا جديدا، فى الوحدة الحزبية الكلح شرق، وذلك فى حضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة المكتب وعدد من التنفيذيين، وعلى هامش الافتتاح، عقد لقاءا مع أهالى الوحدة الحزبية، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل علي حلها، مع الجهات التنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.