شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الداخل الإفريقى" على قناة التنسيقية يسلط الضوء على أحمد سيكوتورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج "الداخل الإفريقى" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يقدمه أحمد مبارك، الضوء على عظيم من عظماء إفريقيا المنسيين وهو أحمد سيكوتورى.

وقال أحمد مبارك إن سيكوتورى هو أحد القادة البارزين فى القارة الإفريقية فى مرحلة الاستقلال مع الزعيم جمال عبد الناصر ورئيس كوامي نكروما ، وأحد مؤسسى منظمة الوحدة الإفريقية، مضيفا أن سيكوتورى من مواليد يناير 1922وتوفى 22 مارس 1984 ، وكان من أسرة مسلمة بسيطة جدا وتعلم فى مدينة فرانا.

وأوضح أحمد مبارك أن أحمد سيكوتورى لعب دورا هاما في مسيرة التحرر الإفريقي وهو مولود في قرية فرانا في التاسع من يناير 1922 لعائلة مسلمة ودرس في المدرسة القرآنية ثم في المدرسة الفرنسية في كوناكري.