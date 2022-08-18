شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لإشعال المريكاتو الصيفي بضم نجم وسط الريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول نادي مانشستر يونايتد فى مفاوضات متقدمة من أجل ضم النجم البرازيلي كاسميرو نجم وسط ريال مدريد فى المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى تعزيز خط وسط الفريق.

وأكدت التقارير أن الفريق الإنجليزي أقترب بشدة من التعاقد مع اللاعب، فى الوقت الذي لن تقف إدارة الريال عائقًا أمام رحيل اللاعب إذا قرر الرحيل فى الفترة القليلة المقبلة، حيث أن باب الإنتقالات الصيفية أوشك على الإنتهاء وتسارع إدارة اليونايتد الزمن من أجل ضم اللاعب.



كيف يفكر اللاعب فى خطوته القادمة!

وأوضحت بعض المصادر القريبة من اللاعب أنه قد يفكر فى الرحيل، بعدما عرضت عليه إدارة الفريق الإنجليزي ضعف راتبه الذي يحصل عليه مع الريال فى الوقت الراهن، مما قد يدفعه للموافقة على العرض والرحيل فى الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تحاول إدارة اليونايتد حسم الصفقة مع مسئولي الريال، بعد الحصول على الموافقة النهائية من اللاعب بموافقته على العرض المقدم له، حتي يدخل مسئولي الفربقين فى مفاوضات متقدمة مع اللاعب ويتم الإتفاق على بنود التعاقد.



شرط الريال لرحيل اللاعب فى الصيف

وأفادت التقارير أن الريال قد لا يمانع فى رحيل اللاعب، فى ظل تواجد لاعبه فالفيردي وتقديمه مستوي جيد للغاية فى الفترة الأخيرة، مما قد يجعل مسئولي الريال يوافقون على رحيل اللاعب إذا كان العرض المالي المقدم من اليونايتد ضخم.

وتسعي إدارة الريال فى الحصول على ما لا يقل عن 70مليون يورو من بيع لاعبه البرازيلي فى الصيف الحالي، على أن يشمل عرض اليونايتد تلك القيمة، حيث أن الفريق الإنجليزي يخطط لعرض 60مليون يورو فقط من أجل ضم اللاعب.