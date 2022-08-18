انت الان تتابع خبر ريال مدريد يبحث عن بديل لكاسيميرو رغم التمسك به والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت صحيفة (آس) الرياضية أن ريال مدريد بدأ في البحث عن بديل لكاسيميرو، حال تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل هذا الصيف، إزاء العرض المغري المقدم له مع قبل مانشستر يونايتد.

وتشير الصحيفة إلى أن اليونايتد، الذي استهل الموسم بشكل سيء للغاية بتعرضه لهزيمتين في أول جولتين، قدم لكاسيميرو عرضا يمتد لـ5 مواسم إضافة لمضاعفة راتبه الحالي الذي يحصل عليه مع الريال.



ولم يبد كاسيميرو صاحب الـ30 عاما قرارا واضحا إزاء هذا العرض، الذي قد يكون العرض الأخير الكبير له في مشواره.

ولهذا، يضع النادي الملكي عينه على التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، البرازيلي برونو جيمارايش، كأفضل بديل لمواطنه كاسيميرو، كما أن جيمارايش يمتلك أيضا الجنسية الإسبانية من جده.

ويعد جيمارايش، الذي يمتلك 24 عاما، أحد نجوم الدوري الإنجليزي، بسبب موهبته، لكن ما سيصعب من مهمة انتقاله لليجا هي قيمته.



وأكدت مصادر مقربة من نيوكاسل يونايتد، كما ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن النادي سيطلب ضعف ما قام بدفعه إلى أوليمبك ليون الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي.

ودفع نيوكاسل ما يقرب من 52 مليون يورو للتعاقد مع جيمارايش في يناير/كانون ثان 2022.

ويعد برونو جيمارايش أحد اللاعبين الأساسيين أيضا في تشكيلة منتخب بلاده بقيادة المدرب تيتي، وينتظر أن يكون أحد أعمدة "الكناري" في مونديال قطر المقبل.

