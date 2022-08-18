شكرا لقرائتكم خبر عن "ألغام عقود الإيجار".. 10 مخاطر فى كتابة العقد.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ألغام عقود الإيجار"، استعرض خلاله إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في الوقت الذى يشهد فيه ملف الإيجار القديم تطورات جديدة وهامة، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، حيث يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تتبلور في حزمة من الأسئلة التي تدور في أذهان الملايين من الملاك والمستأجرين.. وإليكم التفاصيل كاملة:

"ألغام عقود الإيجار".. 10 مخاطر فى كتابة عقد الإيجار القديم.. و4 محاذير فى الجديد.. وخبير يضع روشتة من 7 نصائح فى سوق الإيجارات