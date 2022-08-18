شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وجامعة الزقازيق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية.

وتم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمول( لاب توب) لذوى الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بحضور كلا من: ا. د عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، وا. عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية.

وتأتي مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا خاصة، وتعد هذه المبادرة تأكيدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم لهم.