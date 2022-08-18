محافظ القاهرة يكرم 150 متدربا ويعلن تشغيل عدد منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 150 متدربا اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتأهيلهم لسوق العمل، كما تم تكريم القائمين على عملية التدريب بمنحهم شهادات تقدير.

وأكد محافظ القاهرة، خلال التكريم، أن مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل التي تبنتها محافظة القاهرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم من سيتحمل مسئولية الوطن في المستقبل، مؤكدًا أن المحافظة ستنفذ عددا من البرامج المتنوعة لتدريب أكبر عدد من الشباب خلال الفترة القادمة، موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي على تعاونها في إقامة هذه الدورات.

وأضاف محافظ القاهرة أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وهيئة نظافة القاهرة دربوا 150 خريجا وخريجة من محافظة القاهرة بينهم عدد من ذوي الهمم وخريجين من محافظات أخرى وبعض الدارسين الوافدين من الدول الخارجية على عدد من البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل مثل إدارة الجودة الشاملة والتصميم على الحاسب الآلي وبرامج الفوتوشوب وبرنامج التفصيل والخياطة وبرنامج كشف أعطال السيارات وقيادة المعدات الثقيلة.

وبعد انتهاء التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربين بأحد المصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر حيث اجتاز 100 خريج منهم الاختبارات وحصلوا على وظائف مشرفين إنتاج ومشرفين جودة وعمال وعاملات تفصيل.

وفي نهاية التكريم، أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين عن الدورات الجديدة التي سينظمها الجهاز بالتعاون مع هيئة النظافة كتعليم اللغة الإنجليزية وبرامج مهنية على مستوى أعلى لتعليم التطريز والتدريب على الحفر على الأخشاب.

وأثنى المتدربون على الخبرات التي اكتسبوها من التدريب بهيئة النظافة التي أهلتهم لاجتياز اختبارات القبول بعدد من مصانع المنطقة الحرة بمدينة نصر، والتي تضمنت تدريب لأول فتاة على قيادة المعدات الثقيلة بالهيئة ونجاحها في ذلك.

حضر الحفل اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات المحافظة.​