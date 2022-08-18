شكاوى من جودة الهواء في موسكو بسبب حريق بإحدى الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

اشتكى سكان في العاصمة الروسية من ضباب دخاني غير معتاد ورائحة احتراق قوية، بينما أعلنت وزارة الدفاع المدني اندلاع حريق في غابة بمنطقة ريازان جنوب شرق موسكو.

وخلال اليوم الخميس، كان الهواء مليئا بالدخان حتى في وسط المدينة حيث يوجد الكرملين والمباني الحكومية. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

وأفادت السلطات في أكبر مدينة في أوروبا بتلقي شكاوى عديدة من المواطنين.

وصرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بأن العاصمة أرسلت 240 من أفراد الطوارئ وما يقرب من 78 وحدة من المعدات الفنية إلى ريازان.

وتشهد الكثير من مناطق روسيا حرائق غابات واسعة، ووصفت منظمة جرينبيس البيئية الوضع بأنه كارثي.